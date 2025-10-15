Inquiétude pour Amine Gouiri, sorti sur civière avec l’Algérie

La mauvaise nouvelle de la soirée.

Alors que l’Algérie, déjà qualifiée pour la Coupe du monde, disputait une rencontre sans enjeu face à l’Ouganda, Amine Gouiri a été sérieusement blessé dans les dernières minutes de la partie. Percuté à pleine vitesse par le gardien adverse, Jamal Salim Magoola, l’attaquant de l’OM a dû être longuement soigné sur la pelouse puis évacué sur civière, tout comme son adversaire. L’action a offert un deuxième penalty aux Fennecs, celui de la victoire (2-1), mais génère surtout une grande inquiétude autour de l’attaquant.

Gouiri déjà forfait face au Havre ?

« Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave », déclarait son sélectionneur Vladimir Petković après le coup de sifflet final. À en croire L’Équipe, Gouiri n’aurait pas perdu connaissance, mais serait sérieusement touché à l’épaule droite. Un protocole commotion a été mis en place, permettant à l’Algérie de bénéficier d’un sixième changement pour le remplacer. Déjà touché à la même épaule contre Lorient, l’attaquant marseillais devrait être forfait dans quelques jours pour la réception du Havre.

Encore la faute de Didier Deschamps !

L'Algérie assure devant l'Ouganda