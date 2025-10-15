Bientôt le modèle de la Ligue des champions pour les qualifs à l’Euro et au Mondial ?

L’UEFA est très écolo.

La campagne de qualifications à la Coupe du monde 2026 de la zone Europe touche bientôt à sa fin. Ces soirées d’automne un peu froides, ces déplacements improbables à Reykjavik ou Wroclaw, le “Venise polonais” comme ils l’appellent. Avec son lot de polémiques, d’ennui et de surprises, dans un contexte où les sélections sont toujours plus écrasées par les clubs, ce qui pousse l’UEFA à vouloir dépoussiérer tout ça.

Suivre le modèle de la Ligue des champions

Selon L’Équipe, l’instance recommence à vouloir tout changer et casser toutes les traditions. Aleksander Čeferin l’a reconnu à Lisbonne : le format actuel des qualifications aux Euro et aux Coupe du monde a vécu. Et comme le foot moderne ne jette rien, il va probablement le recycler. Deux pistes : utiliser la Ligue des nations comme tremplin vers les grandes compétitions (parce qu’autant rentabiliser ce truc), comme le font déjà les féminines, ou créer un énorme championnat façon Ligue des champions, avec 54 équipes mélangées (55 de base mais la Russie n’est toujours pas convoquée).

Plus de France-Espagne, moins de France-Luxembourg, et des diffuseurs contents. Les petits pays, eux, auraient quand même leurs oppositions de “leur niveau”, histoire de dire que ça profite aussi aux petits du football européen, malin.

Le problème, c’est que rien ne changera avant 2028, histoire de ne pas froisser les contrats télé existants. Le temps que tout ce beau monde fasse monter les enchères, peaufine un storytelling sur le “nouveau souffle des qualifs”, et nous resserve la même soupe.

Les innovations technologiques peuvent-elles éviter les blessures ?