La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur

Merci pour les travaux.

La Fédération slovène a décidé, ce lundi, de ne pas proposer de nouveau contrat à Matjaž Kek, après l’échec des qualifications pour le Mondial 2026.

Deux mandats et quelques émotions

« Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’après sept ans d’une très bonne collaboration, marquée par une qualification réussie pour le Championnat d’Europe, le temps était venu de mettre un terme à notre collaboration », explique la NZS dans un communiqué et indique « prendre son temps » pour trouver un successeur.

S 30. novembrom se je iztekla pogodba selektorja članske reprezentance Matjaža Keka. Predsednik Nogometne zveze Slovenije in selektor Matjaž Kek sta se sestala in po pogovoru sklenila, da se po sedmih letih zelo dobrega in korektnega sodelovanja, ki je prineslo tudi izjemen uspeh… pic.twitter.com/kZlh7H1oOi — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) December 1, 2025

Le technicien Matjaž Kek, 64 ans, laisse derrière lui un bilan en demi-teinte : une qualification pour la Coupe du monde 2010 lors de son premier mandat, un beau highlight avec l’Euro 2024 enfin retrouvé après 24 ans d’absence, en phase finale, et quelques creux, comme cette troisième place du groupe B derrière la Suisse et le Kosovo, qui coûte le billet du Mondial 2026.

Un palindrome de perdu, dix de retrouvés.

