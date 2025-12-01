S’abonner au mag
  • International
  • Slovénie

La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur

CM
Partager
132
La Slovénie cherche un nouveau sélectionneur

Merci pour les travaux.

La Fédération slovène a décidé, ce lundi, de ne pas proposer de nouveau contrat à Matjaž Kek, après l’échec des qualifications pour le Mondial 2026.

Deux mandats et quelques émotions

« Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’après sept ans d’une très bonne collaboration, marquée par une qualification réussie pour le Championnat d’Europe, le temps était venu de mettre un terme à notre collaboration », explique la NZS dans un communiqué et indique « prendre son temps » pour trouver un successeur.

Le technicien Matjaž Kek, 64 ans, laisse derrière lui un bilan en demi-teinte : une qualification pour la Coupe du monde 2010 lors de son premier mandat, un beau highlight avec l’Euro 2024 enfin retrouvé après 24 ans d’absence, en phase finale, et quelques creux, comme cette troisième place du groupe B derrière la Suisse et le Kosovo, qui coûte le billet du Mondial 2026.

Un palindrome de perdu, dix de retrouvés.

Pourquoi la Suède s’est privée d’Alexander Isak

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!