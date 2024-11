Pronostic Autriche Slovénie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Autriche fait la bonne affaire face à la Slovénie

Dans ce groupe 3 de la Ligue des nations en ligue B, la situation est très serrée entre plusieurs équipes qui jouent la montée en Ligue A. Parmi elles, on retrouve l’Autriche qui est certainement celle qui avait le calendrier le plus favorable sur ce rassemblement, avec un déplacement au Kazakhstan et la réception de la Slovénie. Les Autrichiens ont réalisé la moitié du chemin en dominant jeudi le Kazakhstan en déplacement (0-2) grâce à Baumgartner et Gregoritsch. Une éventuelle promotion en Ligue A, qui serait un retour, confirmerait la progression de cette équipe lors des dernières années. En effet, les Autrichiens ont bien figuré lors des deux derniers championnats d’Europe en se hissant à 2 reprises en 8es de finale. Toutefois, la bande de Rangnick doit passer un cap pour pouvoir être compétitif sur la durée et également obtenir son ticket pour le Mondial 2026, compétition à laquelle elle n’a plus participé depuis 1998. Dans cette Ligue des nations, les partenaires d’Arnautović avaient mal débuté en étant tenu en échec par la Slovénie (1-1) et en s’inclinant en Norvège (2-1). Depuis, l’Autriche a redressé la barre en surclassant le Kazakhstan (4-0) et surtout la Norvège d’Haaland à domicile (5-1) avec un doublé d’Arnautović.

En face, la Slovénie fait également partie de ces équipes qui peuvent encore jouer quelque chose lors de cette dernière journée, mais il faudra gagner ce dimanche. Modeste sélection, la Slovénie a réussi un Euro intéressant puisqu’elle s’était hissée en 8e de finale où elle a poussé le Portugal à disputer les tirs au but. Dans cette Ligue des nations, les Slovènes ont fait le job face au Kazakhstan en remportant ses 2 matchs et a eu plus de difficultés contre les 2 gros : avec un nul à domicile face à l’Autriche (1-1) et un revers en Norvège (3-0). Des 3 équipes de tête avant les 2 dernières journées, la sélection slovène était celle avec l’adversité la plus relevée lors des 2 dernières rencontres avec au programme la Norvège et l’Autriche. Lors du 1er match, les Slovènes ont d’ailleurs subi une lourde défaite contre la Norvège (1-4). Malgré cette défaite, la Slovénie conserve un mince espoir de jouer les barrages pour la montée en Ligue A. Pour réussir cet exploit, Matjaž Kek a convoqué un groupe classique dans lequel on retrouve le capitaine Jan Oblak, l’expérimenté Iličić, et surtout le duo d’attaquants Šporar – Šeško. Le joueur de Leipzig est en train de s’imposer comme l’une des futures promesses au poste d’avant-centre. À domicile, l’Autriche devrait faire le job face à la Slovénie et valider sa 1re place.

