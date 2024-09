Pronostic Slovénie Autriche : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Autriche confirme en Slovénie

Ce Slovénie – Autriche met aux prises deux sélections qui se sont illustrées lors du dernier Euro en atteignant les 8es de finale. La sélection slovène se trouvait pourtant dans un groupe relevé avec l’Angleterre, la Serbie et le Danemark, dont elle est parvenue à sortir en tant que meilleur 3e. Restée invaincue en phase de poules, la Slovénie a poussé le Portugal à disputer les tirs au but en 8es de finale (0-0 score finale) avant de s’incliner au bout de la séance. Ce parcours a donné de la confiance aux hommes de Matjaž Kek. Dans cette sélection, on retrouve le capitaine Oblak, qui fait partie des meilleurs portiers du monde, avec à ses côtés une attaque prometteuse composée par Šporar et Šeško. À noter que l’ancien Bordelais Vipotnik est également présent, tout comme le très expérimenté Illicic.

En face, l’Autriche fait partie des nations qui ont le plus progressé lors des dernières années. L’arrivée de Rangnick à la tête de la sélection a également été bénéfique. Lors du dernier Euro, les Autrichiens ont montré de très belles choses en dominant notamment la Pologne et les Pays-Bas, en phase de poules, terminée 1re devant les Bleus. En revanche, les partenaires d’Arnautović ont payé leur fébrilité sur coups de pied arrêtés, en 8e, face à la Turquie (1-2). Cette défaite a fait mal à l’Autriche qui compte repartir de l’avant lors de cette Ligue des nations pour réintégrer la plus haute Ligue. Rangnick s’appuiera sur un groupe assez classique dans lequel on retrouve Sabitzer, Danso, Grillitsch, Arnautović, Gregoritsch, Lainer, Baumgartner ou Wimmer. Au rayon des absents, on note que David Alaba n’est toujours pas rétabli. Solide sélection, l’Autriche devrait confirmer sa montée en puissance en s’imposant face au mur slovène.

