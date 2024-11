Pronostic Kazakhstan Autriche : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

L’Autriche profite de la faiblesse du Kazakhstan

C’est une série noire qui risque de se poursuivre pour le Kazakhstan, qui ne s’était pas qualifié pour l’Euro sorti en barrages par la Grèce, et qui n’a pas bien enchaîné en amical sur la première moitié de l’année 2024. Sur la fin d’année, c’est un défi qui les attendait avec la Ligue des nations, mais malheureusement le niveau est trop élevé puisque les Kazakhs ont 1 point après 4 journées, obtenu lors de la J1 contre la Norvège (0-0), avant d’enchaîner 3 défaites de rang. Aucun but inscrit lors de ces rencontres contre la Slovénie (3-0), l’Autriche à l’aller (4-0) et de nouveau la Slovénie (0-1) lors de la dernière trêve. Offensivement, Zainutdinov est le meilleur buteur de l’équipe avec 14 buts en 37 sélections, mais il n’a pas encore brillé en Ligue des nations, où le Kazakhstan n’a toujours pas marqué.

Après une belle phase de poules lors de l’Euro cet été, mais une élimination en huitièmes, l’Autriche avait à cœur de prouver qu’elle valait mieux que ça notamment en tentant d’aller chercher la promotion en Ligue A dans cette Ligue des nations. Après un bon match nul ramené de Slovénie pour la J1, c’est une défaite assez logique sur la pelouse de la Norvège qui complique la mission (2-1). Heureusement, deux victoires assez larges contre le Kazakhstan (4-0) et la Norvège (5-1) viennent les remettre à égalité de points avec la Norvège justement et la Slovénie en tête de la poule et à la lutte pour la promotion. L’équipe d’Autriche doit se passer de son capitaine David Alaba, qui se remet encore de sa blessure. Danso ne participe pas au rassemblement, tandis que Wöber est de retour en défense. La sélection reste dominée par des joueurs de Bundesliga, notamment Sabitzer, Laimer, Grillitsch et Baumgartner au milieu. En attaque, Gregoritsch et Arnautović devraient se disputer la place de titulaire. Comme à l’aller, on devrait avoir une nette domination des Autrichiens, et sûrement un autre clean sheet qui laisserait le Kazakhstan à 0 but inscrit en 5 matchs.

