David Alaba blessé, l’Autriche se résout à honorer un autre joueur de l’année

Numéro un malgré lui.

Pour la première fois depuis 2020, David Alaba ne sera pas le meilleur joueur autrichien de l’année. Pas une grande surprise quand on sait que le défenseur du Real Madrid et décuple lauréat n’a pas rechaussé ses crampons depuis décembre 2023.

Baumgartner sous le feu des projecteurs

Dans une cérémonie qui mélange étrangement les joueurs de nationalité autrichienne mais aussi les joueurs étrangers qui évoluent en Autriche, il a fallu donc chercher un autre nom pour garnir le palmarès. Les douze entraîneurs de la Bundesliga autrichienne ont sorti de leur chapeau le nom de Christoph Baumgartner. La Basse-Autriche pourra être fière puisque le milieu offensif évoluant au RB Leipzig a récolté 46 points, loin devant le Géorgien du Sturm Graz, Otar Kiteishvili (21 points), et l’attaquant de l’Inter Marko Arnautovic (8 points).

« Je suis très heureux et cela me remplit de fierté, déclare Baumgartner. C’est une récompense pour mon travail acharné et mes réalisations. Je sais que cela ne peut pas être tenu pour acquis.» Fraîchement couronné, l’auteur de l’un des buts les plus rapides de l’histoire, se déplacera à Munich avec un nouveau statut ce vendredi.

On lui souhaite le même destin que le dernier joueur à avoir détrôné Alaba, un certain Erling Haaland.

