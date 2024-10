L’Autriche explose la Norvège d’Erling Haaland

C’est tout de suite plus dur quand il n’y a pas Pep Guardiola sur le banc.

Nouveau meilleur buteur de l’histoire de la sélection norvégienne (34 pions), Erling Haaland aurait bien voulu accroître son total ce dimanche à Linz, contre l’Autriche. Non seulement le cyborg n’a pas marqué, mais en plus il a pris une sacrée claque : défaite 5-1. Marko Arnautović avait rapidement ouvert a marque en envoyant un missile sous la barre du portier adverse (8e). Si Alexander Sørloth avait égalisé juste avant la pause (39e), le capitaine de la Team a remis son équipe devant en transformant un penalty au retour des vestiaires (49e).

ça ne veut pas s’arrêter ! L’Autriche enfonce la tête de la Norvège sous l’eau ! 5-1 #lequipeFOOT pic.twitter.com/v91IFBbllA — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 13, 2024

C’en était fini pour la Norvège qui a ensuite encaissé trois buts de la tête. D’abord du crâne de Philipp Lienhart, à la réception au premier poteau d’un bon corner (58e). Quasiment dans la foulée, Marcel Sabitzer a eu tout le temps d’envoyer un centre pied droit vers le second poteau et le front de Stefan Posch (62e). Rebelote dix minutes plus tard avec un nouveau centre de Sabitzer au second poteau, repris ce coup-ci par la tête de Michael Gregoritsch (71e). La Norvège est toujours en tête de son groupe mais compte autant de points (7) que l’Autriche et la Slovénie, vainqueur du Kazakhstan plus tôt dans la journée (0-1).

Haaland va se venger sur les Wolves vendredi, pour la peine.

