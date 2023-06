La Norvège assure, la Pologne s’effondre et l’Autriche enchaîne

Il reste encore six journées dans ces qualifications pour l’Euro 2024 mais quelques outsiders ont déjà lâché des points, et des plumes, qui pourraient bien leur faire manquer un séjour en Allemagne l’été prochain.

Du côté d’Oslo, la Norvège, surprise à domicile par l’Écosse samedi dernier, a passé ses nerfs sur Chypre (3-1) dans le groupe A. Parfaitement lancés par Solbakken (1-0, 12e), les Norvégiens ont ensuite accéléré grâce à Haaland auteur d’un doublé, dont un caramel sur pénalty (2-0, 56e et 3-0, 60e). Kastanos réduit ensuite l’écart pour l’honneur (3-1, 91e). Ødegaard et sa bande signent leur premier succès dans cette campagne de qualifications et se replacent provisoirement au troisième rang de ce groupe A.

Au coeur d’un groupe E très ouvert, la Pologne signe la mauvaise opération de la soirée en s’inclinant face à la Moldavie après avoir pourtant compté deux buts d’avance (2-3). Milik profite rapidement d’une belle remis de Lewandowski pour ouvrir la marque (0-1, 12e). Passeur, l’attaquant du FC Barcelone se retrouve ensuite à la conclusion pour permettre aux Biało-czerwoni de faire le break (0-2, 34e). Nicolaescu profite ensuite d’un gros relâchement de Zieliński pour faire douter des Polonais (1-2, 48e) qui finissent par craquer complètement dans les dernières minutes et encaissent un doublé du buteur (2-2, 79e) avant de voir son compère Babohl faire exploser le stade Zimbru (3-2, 85e). Un revers qui fait les affaires des Albanais, désormais deuxièmes de ce groupe E suite à leur victoire face aux Îles Féroé (3-1). Bajrami et Faero se répondent lors du premier acte avant qu’Asllani (1-2, 51e) et Muci (1-2, 91e) ne permettent aux Shqiponjat de tenir leur rang.

Invaincue depuis le début de ces qualifs, l’Autriche poursuit sur sa lancée face à la Suède (2-0) et trône fièrement en tête du groupe F ce mardi soir. Face à une défense suédoise très regroupée, Baumgartner, auteur d’un doublé, finit par trouver l’ouverture dans les dix dernières minutes pour offrir trois points plutôt mérités aux Rot-Weiss-Roten (1-0, 81e et 2-0, 89e). Autre équipe à conserver son invincibilité : la Hongrie, facile vainqueur de la Lituanie (2-0) dans le groupe G. Complètement seul au deuxième poteau, Varga concrétise la domination des siens (1-0, 32e) avant que Sallai d’un sublime pétard de loin ne vienne définitivement valider le succès des Hongrois (2-0, 83e). Des Magyars désormais premiers après la contre-performance des Serbes sur la pelouse de la Bulgarie (1-1). Derrière pendant toute la partie ou presque suite à un pion de Despodov (1-0, 47e), les Aigles arrachent finalement un point grâce à un caramel de Lazovic sur le gong (1-1, 96e).

Enfin, dans le groupe J, la Slovaquie a elle aussi souffert pour venir à bout du Liechtenstein qui concède tout de même sa quatrième défaite en autant de rencontres (1-0). Pour la dernière de l’immense Hamsik, les Slovaques n’ont dû leur salut qu’à un coup de casque de Vavro sur corner (0-1, 45e). Un pion précieux qui permet aux Sokoli, deuxièmes derrière le Portugal, de compter trois points d’avance sur des Luxembourgeois auteurs d’un joli exploit sur la pelouse de la Bosnie-Herzégovine (2-0). Secoué par des remous en interne, les Lions rouges Sanches passent rapidement devant grâce à Borges Sanches (0-1, 4e). En face, Hadziahmetovic manque un pénalty (57e) avant de voir Sinani plier l’affaire (0-1, 74e).

Groupe A :

Norvège 3-1 Chypre

Buts : Solbakken (12e) et Haaland (56e, SP) pour // Kastanos (91e) pour les Chypriotes

Groupe E :

Moldavie 3-2 Pologne

Buts : Nicolaescu (51e et 79e) et Babohlo (85e) pour les Moldaves // Milik (12e) et Lewandowski (34e) pour les Biało-czerwoni

Îles Féroé 1-3 Albanie

Buts : Faero (45e) pour Landsliðið // Bajrami (20e) Asllani (51e) et Muci (91e) pour les Shqiponjat

Groupe F :

Autriche 2-0 Suède

Buts : Baumgartner (81e et 89e)

Groupe G :

Hongrie 2-0 Lituanie

Buts : Varga (32e) et Sallai (83e)

Bulgarie 1-1 Serbie

Buts : Despodov (47e) pour les Lions // Lazovic (96e) pour les Aigles

Groupe J :

Liechtenstein 0-1 Slovaquie

But : Vavro (45e)

Bosnie-Herzégovine 0-2 Luxembourg

Buts : Borges Sanches (4e) et Sinani (74e) pour

