Papu Gómez raconte son mal-être concernant sa suspension de deux ans

Papu où t’es ?

Dans un long entretien accordé ce lundi au journaliste sportif Juan Pablo Varsky pour le média Clank!, bien connu des suiveurs du football argentin, Papu Gómez (36 ans) s’est confié sur son quotidien et sur les circonstances de sa suspension de deux ans survenue en octobre 2023 à la suite d’un test antidopage positif. S’il clame toujours son innocence dans cette affaire, due selon lui à l’ingurgitation d’un sirop pour la toux de son fils Milo, le champion du monde 2022 reconnaît ne pas très bien vivre la situation actuelle, lui qui confie s’entraîner « sur un terrain synthétique dans un club de Serie C italienne ».

Alejandro Papu Gómez tuvo una sanción de 2 años por doping. A raíz de eso comenzó terapia y nos cuenta la diferencia entre él como persona y su personaje. Mirá la nota completa: https://t.co/WAtj3LOtI9 pic.twitter.com/zkGS9gdoqt — Clank.media (@clank_media) December 9, 2024

« Je suis passé du statut de champion du monde à celui que plus personne n’appelle, qui disparaît des médias et ne peut plus jouer. Il faut savoir vivre avec ça. [… ] Après la sanction, j’étais impatient de revenir, mais quand j’ai reçu la suspension, tout s’est écroulé pour moi », déplore notamment l’ancien milieu de terrain du Séville FC, qui raconte également s’être récemment consacré au padel « pour éviter d’être totalement dégoûté du monde du football ».

