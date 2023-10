Suspendu pour dopage, Papu Gómez pointe du doigt le sirop pour la toux de son fils

Après le steak de Contador, le sirop de Papu.

Suspendu deux ans à la suite d’un contrôle antidopage positif, Papu Gómez a réagi en publiant un communiqué ce dimanche. Le champion du monde argentin s’y défend de tout acte volontaire et accuse… un sirop pour la toux, destiné à son fils. « L’infraction présumée trouve son origine dans la présence de terbutaline dans mon corps parce que j’ai reçu par erreur, accidentellement et involontairement, une cuillerée du sirop pour la toux de mon jeune fils », explique-t-il, en précisant que « l’usage thérapeutique de la terbutaline est autorisé pour les sportifs professionnels et qu’elle n’améliore en rien les performances sportives dans le football ».

L’ancien joueur de Monza a saisi ses avocats, estimant « que la procédure disciplinaire n’a pas été menée conformément aux règles ». Il rappelle aussi qu’il s’est « toujours positionné comme un fervent défenseur du sport propre et de l’esprit sportif, condamnant et rejetant catégoriquement toute forme de dopage ».

