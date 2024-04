Denzel Dumfries brandit une affiche de Theo Hernandez tenu en laisse

Emiliano Martínez influence le monde.

Sur le terrain, Denzel Dumfries et Theo Hernandez ne ratent jamais une occasion de s’accrocher. La rencontre de lundi, remportée par l’Inter pour s’offrir le titre face à son rival, n’y a pas fait exception, et le Néerlandais a décidé de rendre hommage à son meilleur ennemi ce dimanche. Durant le défilé dans les rues milanaises, celui qui anime le flanc droit des pelouses de Serie A a récupéré une affiche tendue par un supporter et l’a fièrement brandie devant la foule.

T-shirt historique pour le vingtième titre de l’histoire de son club, écharpe aux couleurs de celui-ci autour du crâne et lunettes de soleil bien posées sur le nez dans un nuage de fumigènes, Denzel Dumfries a paradé en roi pour afficher cette photo où il tient Theo Hernandez, grimé en chien, au bout d’une laisse. Issue du jeu vidéo Grand Theft Auto, cette photo risque de faire parler dans la ville de la mode et animera à coup sûr le prochain derby.

Mais avant ça, il risque d’y avoir une rencontre bouillante entre les Pays-Bas et la France lors de l’Euro.