Mourinho croit encore au titre de champion d'Angleterre 2018

Retour vers le futur pour José McFly

Lors de la conférence de presse à la veille de la rencontre de Ligue Europa face à Manchester United, ce jeudi à 21h, l’entraineur de Fenerbahçe José Mourinho est revenu avec un brin humour sur son passage à la tête des Red Devils entre mai 2016 et décembre 2018, lors duquel MU a notamment fini à la deuxième place du championnat lors de la saison 2017-2018, 19 points derrière Manchester City. Le technicien portugais n’oublie pas que le « procès du siècle » dans lequel est engagé City depuis mi-septembre pourrait permettre à son ancienne équipe d’être déclarée championne d’Angleterre a posteriori.

"We still have a chance of winning the [Premier] League, because maybe they punish Man City" 👀

Jose Mourinho is still holding out hope for a Premier League winners medal with his old club Manchester United 🏆pic.twitter.com/FuvnVcQ6wT

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 23, 2024