Rúben Amorim sous le charme d’Alejandro Garnacho

Gardez-le moi bien au chaud.

Alejandro Garnacho, au cœur de rumeurs persistantes sur son avenir, a disputé 90 minutes pleines ce jeudi soir, lors de la victoire de Manchester United face aux Rangers en Ligue Europa (2-1). Naples, qui avait tenté sa chance la semaine dernière avec une offre, s’est heurté à un refus catégorique des Red Devils, selon les médias britanniques.

Chelsea, de son côté, a également pris la température pour le jeune prodige de 20 ans. Si United ne compte pas dégager Garnacho du navire, les finances du club pourraient bien pousser les dirigeants à tendre l’oreille en cas d’offre alléchante. En attendant, le coach, lui, n’a pas hésité à lui tresser quelques lauriers.

Un amour d’Amorim

Alors que le technicien portugais était furax il y a quelques jours, ça ne l’a pas empêché d’admirer l’évolution de Garnacho comme le rapporte The Athletic : « Je pense qu’il s’améliore dans tous les aspects du jeu. Il a été meilleur aujourd’hui, que ce soit en jouant à l’intérieur, à l’extérieur, en changeant de position. Il progresse dans le travail de récupération. On le voit, jusqu’à la 90e minute, il est toujours là à récupérer et à aider. Parfois, il montre un peu de frustration, et c’est une bonne chose, car cela montre qu’il en veut plus. »

Avant d’ajouter : « Je pense qu’il a le potentiel pour être bien meilleur dans toutes les situations du jeu. Ce que je peux dire, c’est qu’il a compris ce que je voulais mettre en place, et il a été très clair. Je veux juste les aider, mais finalement, ce sont eux qui font le travail. »

Mais peut-on aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé ?

La Lazio, Manchester United et Francfort font le plein