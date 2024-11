Le match Besiktas-Maccabi Tel-Aviv délocalisé

Le risque zéro.

La rencontre le club turc de Besiktas et les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, initialement prévu à Istanbul, se jouera finalement sur terrain neutre le 28 novembre prochain, selon ESPN. Le gouvernement turc aurait refusé d’accueillir le match à la suite des violences à Amsterdam en marge du déplacement du Maccabi du côté de l’Ajax.

Le match se jouera en Hongrie à huis clos

Ce sera donc en Hongrie, sur les terres du dirigeant Viktor Orban, connu pour son sens de l’accueil, que se tiendra le match. Plus précisément au Nagyerdei Stadium, où évolue habituellement le Debreceni VSC. Selon Besiktas, la Hongrie était le seul pays à accepter de recevoir cette rencontre qui se jouera à huis clos. Un contexte une fois de plus particulier pour le Maccabi, battu lors des quatre premières journées et actuellement 35e au classement de cette Ligue Europa.

Le foot au second plan, voire encore plus loin.

