Pronostic Maccabi Tel Aviv Olympiakos : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Le Maccabi Tel Aviv file en quarts de finale

Après avoir remporté une victoire éclatante de 4-1 sur le terrain de l’Olympiakos, le Maccabi Tel Aviv se trouve dans une position très favorable pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Cette nouvelle victoire confirme leur excellente forme en Coupe d’Europe cette saison, avec un bilan de 5 victoires et une défaite lors de la phase de groupes, plaçant ainsi l’équipe israélienne en tête de son groupe. En ce qui concerne le championnat, l’adversaire à venir de l’Olympiakos occupe la première place avec une avance de 5 points sur son poursuivant immédiat, le Maccabi Haïfa. Les Israéliens sont bien positionnés pour décrocher un nouveau titre en fin de saison, n’ayant plus remporté le championnat depuis 2020. Le Maccabi Tel Aviv connaît une période très favorable, ayant remporté ses 4 derniers matchs contre Netanya (1-5), l’Hapoël Beer Sheva (1-0), le Petach Tikva (4-0) et le Beitar Jerusalem le week-end dernier (0-1). Les locaux peuvent s’appuyer sur leur star offensive, Zahavi, qui a inscrit 26 buts cette saison, toutes compétitions confondues, en 40 matchs disputés.

Malgré l’avantage de jouer à domicile lors du match aller contre le Maccabi Tel Aviv, l’Olympiakos a donc subi une défaite lourde devant ses supporters (4-1). Après avoir terminé troisième de son groupe en Ligue Europa derrière West Ham et Fribourg, l’équipe de Mendilibar a dû passer par les barrages de la C4 où elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale en battant Ferencváros. Dans le championnat grec, l’Olympiakos occupe actuellement la quatrième place, avec un retard de 5 points sur le leader. En outre, les visiteurs ont vu leur série de 5 victoires consécutives prendre fin après avoir concédé une défaite à domicile contre le Panathinaikos (1-3). En difficulté, le club du Pirée pourrait de nouveau s’incliner face à une équipe en forme. D’autant qu’il n’est jamais facile de jouer en Grèce.

