Pronostic Atlético de Madrid Slovan Bratislava : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Une 10e victoire de suite pour l’Atlético face au Slovan

Les Colchoneros sont en confiance et peuvent enchaîner une 10e victoire de rang toutes compétitions confondues. La remontada est telle que les hommes de Simeone ont refait leur retard sur le duo Barça-Real en tête de la Liga, notamment grâce à leur succès de folie ce week-end contre Séville (4-3). En C1, c’est bien parti aussi avec cette 15e place et ces 9 points qui les qualifient pratiquement pour les phases finales. L’attaque repose sur plusieurs hommes forts, dont Julian Álvarez, auteur de 5 buts en Liga et d’un doublé lors de la dernière journée de Ligue des champions. Sorloth (5 buts, 2 passes en Liga) apporte sa puissance, mais c’est Antoine Griezmann qui brille particulièrement : il a marqué 5 fois sur ses 4 derniers matchs, dont un doublé décisif contre Séville dimanche. Correa, autre joker offensif, a également trouvé le chemin des filets récemment.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

Le Slovan a perdu ce week-end contre son dauphin en championnat mais garde quand même son siège de leader avec un point d’avance. Heureusement que cela se passe bien sur la scène nationale, car ce n’est pas la même en C1 avec 0 point récolté en 5 journées, et 18 buts encaissés. Ce n’est pas passé loin d’un exploit lors de la dernière journée contre le Milan, mais les Slovaques se sont quand même inclinés (2-3). Le Slovan Bratislava se présentera affaibli ce mardi face à l’Atlético de Madrid, privé notamment de son meneur de jeu Tolic (suspendu). Le Slovan Bratislava n’est pas au niveau dans cette Ligue des champions, et une nette défaite face à l’Atlético semble probable.

► Le pari « L’Atlético gagne de 3 buts d’écart ou + » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 258€ (158€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Griezmann buteur » est coté à 1,75 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 275€ (175€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Atlético de Madrid – Slovan Bratislava

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Atlético de Madrid – Slovan Bratislava sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Atlético de Madrid – Slovan Bratislava avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Atlético de Madrid Slovan Bratislava encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

À l’Atlético, ils sont tous fans de Griezmann