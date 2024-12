Mbappé buteur lors de la tranquille victoire du Real à Gérone

Buts : Bellingham (36e), Güler (55e) & Mbappé (62e) pour le Real

Le dé-Clique ?

Le Real Madrid s’est tranquillement imposé à Gérone ce samedi (0-3), Kylian Mbappé a été buteur, sa bande revient à deux points du FC Barcelone à la tête de la Liga (avec un match en retard). Alors tout va bien ? Pas tout à fait : avant d’aller se frotter à Bergame en Ligue des champions, la Maison blanche a quand même vu Jude Bellingham et Ferland Mendy sortir sur blessure.

L’Anglais avait été à l’affût sur un mauvais dégagement de la défense de Gérone, pour le premier but (0-1, 36e), puis au charbon pour le deuxième, quand Arda Güler a résisté au retour de Miguel Gutiérrez (0-2, 55e).

En concert à Madrid ce lundi, Paul McCartney a dû apprécier le concert du Jude. Il a aussi dû kiffer son héritier capillaire, Luka Modrić, qui a joliment lancé de l’extérieur du pied le Kyks. Sur la droite, le Français a tracé Ladislav Krejčí puis croisé sa frappe (0-3, 62e). Bellingham était sorti une petite minute avant, ressentant une gêne à la cuisse. Mbappé a marqué son 200e but en championnat, Liga et Ligue 1 confondues.

Kylian Mbappé (25 ans et 11 mois) devient le 4e jeune joueur de l'histoire à atteindre la barre des 200 buts dans les 5 grands championnats derrière Jimmy Greaves (23 ans et 6 mois), Dixie Dean (25 ans et 1 mois) et Lionel Messi (25 ans et 7 mois). #GironaRealMadrid

— Stats Foot (@Statsdufoot) December 7, 2024