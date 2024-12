Auxerre muselle le PSG

Auxerre 0-0 Paris Saint-Germain

SOS d’une attaque en détresse.

Toujours en berne offensivement, le PSG n’a pas réussi à battre Auxerre vendredi (0-0). Deuxième meilleure équipe du championnat à domicile avec l’excellent bilan de cinq victoires en six matchs, l’AJA a fait honneur à son statut. Les Icaunais ont joué la carte de la solidarité pour résister. Donovan Léon a particulièrement assumé son rôle de dernier rempart en claquant la tête de Gonçalo Ramos (18e) et en intervenant face à Nuno Mendes, qui avait bien combiné avec Bradley Barcola (33e). À la mi-temps, 74% de possession et sept tirs en faveur du leader, mais toujours pas de but, hormis celui refusé à Fabián Ruiz pour hors-jeu (28e).

Bien suppléé par sa barre transversale sur une frappe de Vitinha (69e), Léon n’a pas pour autant donné sa part au chien en deuxième période : le portier auxerrois a enfilé le bleu de chauffe et écœuré Ramos (49e), Lee Kang-in (54e), Achraf Hakimi (56e) ou Ousmane Dembélé, sorti du banc (78e). Gigio Donnarumma a aussi fait le job pour éviter une immense déconvenue aux champions de France face à Hamed Junior Traoré (70e). Héros de la partie, Léon a tenu la baraque jusqu’au bout, gagnant un ultime duel avec Randal Kolo Muani pour sauver le nul (90e+4). Comme contre Nantes, le PSG perd deux points qui lui tendaient les bras et commence à regarder derrière. Marseille et Monaco pourront revenir à cinq points en cas de victoire ce week-end.

On a connu meilleure façon de préparer un match couperet à Salzbourg.

→ Classement et résultats de la Ligue 1

Donovan Léon, bourreau du PSG, « n'avait pas droit aux interviews en début de saison »