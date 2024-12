Pronostic Auxerre PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

À Auxerre, réveil attendu pour le PSG

De retour dans l’élite après une saison passée en Ligue 2, l’AJ Auxerre doit être satisfaite de son entame de championnat. En effet, le club bourguignon pointe actuellement en 8e position avec 7 points de plus que le premier relégable. Les Auxerrois doivent ce classement à leurs excellents résultats à l’Abbé-Deschamps où ils ont cumulé 15 des 18 points possibles. Seule l’AS Monaco est repartie de Bourgogne avec des points. En déplacement, les hommes de Pélissier rencontrent plus de difficultés comme on a pu le constater le week-end dernier avec un revers à Toulouse (2-0). Cette défaite est venue mettre fin à une très belle dynamique auxerroise de 5 journées sans la moindre défaite au cours de laquelle les partenaires de Perrin avaient battu l’OM au Vélodrome et signer un nul au Groupama Stadium face à L’OL (2-2). Dans cette équipe, Traoré réalise une très bonne entame de saison. Le joueur passé par Bournemouth, Sassuolo ou le Napoli a déjà inscrit 6 buts dont le décisif contre Angers dans le temps additionnel.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Paris Saint-Germain aborde une semaine cruciale avec deux déplacements de rang contre Auxerre puis à Salzbourg. En Ligue 1, les Parisiens sont toujours largement en tête avec 7 points de plus que le duo composé par Monaco et l’Olympique de Marseille. Toutefois, les dernières sorties n’ont pas été convaincantes et notamment celle de la semaine passée au Parc des Princes face à Nantes. Bien rentré dans son match avec un but d’Hakimi, le club de la capitale a ensuite concédé l’égalisation (score final 1-1). Dans cette période cruciale, des tensions apparaissent dans l’effectif parisien avec un Luis Enrique au cœur des critiques. Ce déplacement en Bourgogne doit permettre à Paris de prendre confiance avant le match contre Salzbourg. Conscient de la bonne forme de l’AJA dans son stade, le PSG veut éviter le piège. Suspendu pour le voyage en Autriche, Dembélé devrait être aligné par son entraîneur avec Ramos en pointe. Le Portugais, absent de longs mois, a été titulaire face à Nantes et a délivré une passe décisive. Depuis plusieurs semaines, Bradley Barcola enchaîne les prestations insipides et doit relever son niveau pour terminer l’année 2024. Supérieur à son adversaire, Paris devrait faire le taf en Bourgogne.

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,38 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 176€ (276€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Ramos buteur » est coté à 2,10 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 320€ (420€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Auxerre – PSG

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Auxerre – PSG sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Auxerre – PSG avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Auxerre PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Bonaventure Kalou : « Je fais de la Realpolitik »