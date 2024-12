Oui, Auxerre peut taper le PSG

En mars 2011, date de la dernière victoire contre le PSG, un but de Kamel Chafni avait suffi au bonheur des Auxerrois. Depuis, c’est quatre défaites et un nul pour l’AJA contre Paris. Mais ce vendredi soir, tout (ou presque) est réuni à l’Abbé-Deschamps pour un exploit de Hamed Junior Traoré et sa bande.

→ Oui, parce que l’Abbé-Deschamps est imprenable

Huitième de Ligue 1, l’AJA est en pleine forme. Le PSG peut débarquer route de Vaux avec les chocottes. Le fait que Guy Ier y a porté la flamme olympique n’entache en rien la forme des protégés de Christophe Pélissier. Une seule défaite à domicile cette saison, certes 0-3 face à Monaco, mais c’est la seule lose de l’AJA depuis treize mois à domicile. Dans la période, Sainté est tombé, Bordeaux aussi, et le redoutable Paris FC ou le Stade rennais y ont subi les foudres de Gaëtan Perrin. L’AJA possède en plus l’une des meilleures dynamiques de Ligue 1, derrière le PSG et Toulouse. Puis sept degrés attendus par Météo France, c’est parfait pour porter un bonnet à la Guy Roux.

→ Oui, parce que Hamed Junior Traoré est en forme

HJT est très remuant, vous l’avez ? « En L1, sauf peut-être au PSG, il aurait sa place comme titulaire partout. C’est un vrai cadeau de l’avoir », complimente Djibril Cissé dans L’Équipe. Cette année, l’offensif prêté par Bournemouth est devenu le petit protégé de la légende de l’AJA. Il compile six buts et une passe décisive en onze matchs de Ligue 1 avec une bonne intégration via son compatriote Clément Akpa. Son entraîneur dit de lui qu’il est venu pour « retrouver le plaisir de jouer tout en nous aidant à remplir notre objectif, le maintien ». Avec le but de la gagne marqué en fin de match contre Angers, la mission est en cours. Comme le Nantais Mathis Abline la semaine dernière, le 25 icaunais s’apprête à remuer Willian Pacho.

→ Oui, parce que le PSG est une équipe de handball

Après avoir accueilli des matchs de rugby, l’Abbé-Deschamps va voir débarquer une équipe de hand cette année. 84,1% de possession de balle contre Nantes, un seul petit but : en gros, les champions de France aiment tourner autour du pot, mais ils peinent à s’inspirer de Luka Karabatic et ses potes. Pour battre Paris, Auxerre doit tout simplement réaliser plus que 103 passes, le maigre score des Nantais samedi dernier. Le club icaunais a des arguments : l’équipe est championne des transversales. Oui, oui, au classement des longues passes, l’AJA est tout simplement la quatrième équipe à en avoir réussi le plus en Europe. Derrière la Real Sociedad, le FC Barcelone et le Real Madrid, les Ajaïstes sont les grands spécialistes. Le défenseur Clément Akpa a même réalisé 16 transversales, indique L’Équipe. La voilà, la recette pour faire chavirer le PSG.

→ Peut-être, si la bête noire d’Auxerre est absente

Luis Enrique a alerté en conférence de presse : « Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe se sont réadaptés à l’équipe. Mais il leur faut du rythme, il manque le processus de prendre le temps de s’entraîner pour pouvoir venir en aide à l’équipe. Les blessures font partie du passé et c’est une bonne nouvelle, leur retour dans le groupe. » Alors, après 21 mois passés loin des terrains, Kimpembe commence à avoir des fourmis dans les jambes. Au point d’être aligné dans l’Yonne ? L’AJA ne l’espère pas : le Titi n’a jamais perdu contre Auxerre. Un match, une victoire. Bah quoi ?

→ Non, parce que le PSG va forcément se racheter

Après deux contre-performances face à Munich (0-1) et Nantes (1-1), le PSG a disposé d’une semaine pour préparer son choc, ce qui ne lui était plus arrivé depuis un mois. Si Luis Enrique s’attend lui-même à un « match difficile », il pourrait compter sur le retour d’Ousmane Dembélé. Et quoi de mieux qu’un doublé en Ligue 1 pour dissiper les rumeurs de tensions entre les deux ? Désolé Auxerre.

