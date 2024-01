L'Abbé-Deschamps va accueillir deux matchs du Racing 92

L’Abbé des champs de patate.

Le Racing 92 va prendre possession du stade d’Auxerre pour deux matchs. L’équipe de rugby parisienne jouera deux matchs, en fin de saison, sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, contre l’Aviron bayonnais (11 ou 12 mai) et la Section paloise (1er ou 2 juin).. Entre ces deux dates, l’AJA accueillera par ailleurs Concarneau pour le compte de la dernière journée de Ligue 2.

⚽️ @AJA x R92 🏉 Le R92 et l’AJA sont ravis d’annoncer l'organisation de 2 matchs de Top 14 qui se tiendront au stade emblématique de l'Abbé Deschamps à Auxerre ! R92 v AB 🗓️ 11-12/05 R92 v SP 🗓️ 01-02/06 📣 Inscrivez vous à l’alerting ! https://t.co/R7lOfKoUxl#RacingFamily pic.twitter.com/C3PWgABFRh — Racing 92 (@racing92) January 18, 2024

Le président du auxerrois, Baptiste Malherbe, se félicite du partenariat : « Le Stade Abbé-Deschamps est un haut lieu du sport. Après avoir reçu les équipes de France de Football à plusieurs reprises et bien sûr depuis plus de 105 ans les matchs de l’AJA, nous sommes ravis d’accueillir le Racing 92 dans notre stade et de faire vivre aux passionné(e)s deux évènements sportifs inédits sur notre territoire cette année. »

Préparez les rouleaux de gazon !

