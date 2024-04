Le Barça sanctionne les auteurs de gestes nazis contre le PSG

Le quart de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Barça avait été marqué par des images peu glorieuses en tribunes barcelonaises. Deux supporters avaient en effet été filmés en train de provoquer les Parisiens à coups d’imitations de singes et de saluts nazis, et avaient été interpellés par la police parisienne après la rencontre.

Ce vendredi, le Barça a officiellement communiqué au sujet de cet incident. Le club blaugrana suspend provisoirement le statut de socio des individus concernés. Une troisième personne, non visible dans la vidéo polémique, s’est vue interdire l’accès à la billetterie pour les matchs à domicile et à l’extérieur. « La commission de discipline du FC Barcelone considère que les faits rapportés par la police française sont “très graves” et, par conséquent, cette suspension sera immédiate et durera jusqu’à la conclusion de l’enquête interne, qui peut durer jusqu’à trois mois à compter de l’ouverture de l’affaire. »

FC Barcelona official statement 🔗 https://t.co/sD7bplFSsU — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2024

L’UEFA avait elle aussi mené une enquête et avait sanctionné Barcelone d’une amende de 25 000 euros pour ces comportements racistes. Les Blaugrana ont également été interdits de vendre des billets à leurs supporters pour leur prochain déplacement européen, sanction assortie d’un sursis d’un an à compter de la décision.