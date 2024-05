Pronostic Gérone Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Rude bataille entre Gérone et Barcelone pour la 2ème place

Gérone jouera bien en Ligue des Champions l’année prochaine grâce à une saison exceptionnelle. Comme Bologne en Italie ou Stuttgart en Allemagne, la Liga a un participant surprise pour la plus prestigieuse des compétitions, et c’est amplement mérité au vu notamment du début de saison canon réalisé par les Catalans. Même si les résultats sont moins bons en ce moment, cette formation reste redoutable à domicile, et n’a perdu qu’un seul match contre le futur champion, le Réal Madrid. Cela fait d’ailleurs 13 matchs sans défaites depuis à la maison (11 victoires, 2 nuls), avec récemment de beaux succès contre le Bétis (3-2) ou encore Cadix (4-1). Emmenée par son buteur maison Dovbyk (19 buts, 5 passes), meilleur buteur de Liga pour sa première saison dans l’élite, il risque de poser problème à la défense Barcelonaise.

Ridiculisé au Camp Nou à l’aller par cette équipe de Gérone (2-4), le Barça aura à cœur de prendre sa revanche dans un derby qui s’annonce riche en buts entre la 2ème et la 3ème attaque du championnat. Eliminés de toutes les coupes, notamment la Ligue des Champions par le PSG récemment, les Blaugranas n’ont plus rien à espérer en cette fin de saison et vont tenter de garder leur 2ème place menacée par leur adversaire du jour. Vainqueurs de Valence récemment dans un match totalement fou (4-2), le Barça est décomplexé et cela risque de se voir dans cette rencontre. Il faudra également suivre le duel à distance entre le buteur ukrainien Dovbyk et Lewandowski (16 buts) toujours en lice pour le trophée du meilleur buteur du championnat même s’il semble quand même loin du compte.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

