Pronostic Argentine Bolivie : Analyse, cotes et prono du match de qualif pour la Coupe du Monde

L’Argentine ne tremble pas contre la Bolivie

L’Argentine, championne du monde en titre et victorieuse de la Copa America cet été, occupe logiquement la première place à mi-parcours des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Malgré cela, l’Albiceleste traverse une période de turbulences. En septembre, elle a été battue en Colombie (2-1) et vient d’être accrochée au Venezuela (1-1). Ces contre-performances ne compromettent toutefois pas sa position de leader, avec 3 points d’avance sur la Colombie. Malgré quelques absences, l’Argentine reste solide grâce à l’expérience de joueurs tels qu’Otamendi, De Paul, Paredes, Messi et Lautaro Martinez. Lors de leur dernier match, Otamendi a d’ailleurs trouvé le chemin des filets.

