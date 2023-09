Marquinhos et Neymar sauvent le Brésil, l’Argentine déroule en Bolivie

Ils ne l’avaient pas fait depuis longtemps au PSG.

Corner, tête premier poteau qui n’est pas sans rappeler celles d’un certain d’Edinson Cavani, but et victoire de dernière minute. Le duo Neymar-Marquinhos a sauvé le Brésil de son premier faux pas lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026. Vainqueurs 1-0 du Pérou à Lima, les joueurs de Fernando Diniz ont eu du mal à se mettre en ordre de marche mais conservent la tête dans cette course pour le Mondial, à la faveur d’une meilleure différence de buts que les Argentins.

Dans l’atmosphère suffocante de La Paz et les 3 673 mètres d’altitude du stade Hernando Siles, les champions du monde se sont imposés 3-0 face aux Boliviens, le tout sans Lionel Messi, remplaçant et au repos. C’est Angel Di Maria qui s’est chargé de mettre les siens sur de bons rails, délivrant deux passes décisives en première mi-temps, à Enzo Fernandez, puis à Nicolas Tagliafico. En fin de match, Nico Gonzalez s’est chargé de corser l’addition, alors qu’Alejandro Garnacho, après deux apparitions en matchs amicaux, a disputé ses premières minutes officielles avec la Scaloneta. Dans les autres rencontres, l’Equateur a profité de Moses Caicedo et Kendry Paez, passeurs décisifs pour Felix Torres pour s’imposer face à l’Uruguay (2-1), tandis que le Chili et le Pérou se neutralisaient (0-0) et que le Venezuela prenait le meilleur sur le Paraguay (1-0).

