Le message de Marquinhos aux supporters avant de recevoir la Real Sociedad

« Tous ensemble, tous ensemble ouais ! Ouais ! »

Alors que l’échéance n’est que dans un mois et demi, le Paris Saint-Germain commence doucement à tourner son attention vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un double choc face à la Real Sociedad que les Rouge et Bleu entameront à domicile. « Le Parc est notre force. On se sent bien et très confiants quand on a nos supporters avec nous, avec cette ambiance de fou durant tous les matches de poules à la maison, a affirmé Marquinhos dans un entretien pour le site officiel du club. On le sent à chaque ballon qu’ils sont présents, à nous pousser à chaque fois. C’est ce qui montre notre force, il faut que ce soit comme ça tout le temps, c’est très important d’avoir cette force supplémentaire avec nous. »

🎥🎙️🗣️ 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐈𝐄𝐖 💬 @marquinhos_m5 : « Très heureux de jouer tous ensemble ! » Notre capitaine évoque les 5️⃣ enseignements de la phase de groupes de la @ChampionsLeague ✊🏼🔴🔵 pic.twitter.com/GHnSDM5eyQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 30, 2023

Parmi les sujets également évoqués par le défenseur brésilien, la jeunesse de l’effectif parisien cette saison après les nombreux transferts de l’été dernier. « Je trouve ça très bien d’avoir une équipe jeune, qui malgré la jeunesse a beaucoup de caractère et de talent. Je pense que le coach forme très bien les jeunes joueurs, estime celui qui fait office de taulier du haut de ses 29 ans. Nous étions la troisième équipe la plus jeune de la phase de poules de Ligue des champions, et en tant que capitaine, je veux les aider au maximum. (…) J’essaye de leur transmettre l’expérience que j’ai accumulée en jouant cette compétition ici depuis dix ans. Je serai toujours là pour eux, je crois que tous les jeunes joueurs se sont sentis très à l’aise depuis leur premier match. »

L’homme idéal pour transmettre la tradition des guiboles qui tremblent et des têtes qui lâchent une fois le printemps européen venu.

Surprise : le Real Madrid voudrait revenir à la charge dès janvier pour Kylian Mbappé