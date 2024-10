17 000 personnes, ça donne des ailes.

Il est rare dans les médias, mais a accepté de parler conjointement à Presse Océan et à Ouest-France de la section féminine du FC Nantes, en marge de l’accueil réussi du PSG par le FC Nantes en Arkéma Première League. Et Waldemar Kita a fait du Waldemar Kita : « Cela m’inspire que j’avais raison quand j’ai commencé la section féminine il y a dix ans. Croyez-moi, ce n’était pas du tout facile. On avait tout le monde contre nous. Et même du côté des garçons. Mais à un certain moment, il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui, la femme prend une place importante dans la vie économique, sportive ou politique. »

Fin sociologue, le président du FC Nantes estime qu’il faut « aller encore plus loin » pour continuer à développer le FC Nantes cette saison, qui est la première du FC Nantes dans l’élite. Les Jaune et Verte sont actuellement sixièmes, après deux succès et deux défaites en quatre matchs. « Écoutez, j’aime bien ironiser et plaisanter. Je suis très content d’être plus apprécié par les filles que par les garçons. Je suis très heureux, je préfère que cela soit comme ça (rires), » a-t-il poursuivi.

« J’ai envie de dire : ce serait bien de faire cela tous les week-ends. Mais on sait très bien que c’est impossible économiquement ? » Tant que ça ?

À la Beaujoire, les féminines de Nantes font l'histoire