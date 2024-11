Plusieurs rencontres reportées en France à cause de la tempête Caetano

Quand te reverrai-je, terrain merveilleux.

La tempête Caetano qui a balayé la France d’ouest en est apportant neige, vent et verglas a forcé les instances footballistiques à reporter au moins quatre rencontres, deux de Première Ligue une de National et une de National 2.

Le derby francilien entre Fleury et le Paris FC, prévu ce vendredi soir à 21h, les rencontres opposant Boulogne à Concarneau en National et Chambly à Furiani en National 2, ainsi que le choc des promus en Première Ligue entre Strasbourg et Nantes prévu samedi ont tous été décalés face aux difficultés de certaines équipes à pouvoir se déplacer ou à l’impraticabilité des terrains.

𝐔𝐒𝐁𝐂𝐎 – 𝐔𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐀𝐑𝐍𝐄𝐀𝐔 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓 Le match initialement prévu le vendredi 22 à 19h30 est reporté au samedi 23 à 19h30. Les places déjà achetées seront valables demain soir et la billetterie en ligne est de nouveau ouverte sur : https://t.co/yYaWXjmewW pic.twitter.com/wK7IGuB3nO — US Boulogne CO (@usbco_officiel) November 22, 2024

Des rencontres pas encore reprogrammées

Le derby francilien se jouera finalement dimanche à l’heure du repas dominical (12h30) et la rencontre entre Boulogne et Concarneau n’a été décalée que de 24h (le match se déroulera ce samedi à 19h30) le temps que les Thoniers puissent se rendre dans le Pas-de-Calais. Les deux autres rencontres impactées par les intempéries (Strasbourg-Nantes et Chambly-Furiani) n’ont pas encore été reprogrammées par la Fédération Française de Football pour le moment.

