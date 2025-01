Accord imminent pour le déménagement du Paris FC ?

Les stades de Dundee n’ont qu’à bien se tenir.

Pierre Ferracci, le président du Paris FC, a révélé ce lundi à l’AFP son optimisme quant à la future demeure de son club, notamment en cas de montée en Ligue 1 en fin de saison. Le lieu choisi ? Le stade Jean-Bouin, antre du Stade français, à deux pas du Parc des Princes : « On négocie, je pense qu’on va aboutir. Je suis assez réaliste, je pense que c’est leur intérêt et le nôtre d’arriver à un accord et je pense qu’on l’aura dans le courant du mois de février. Il faudra dans tous les cas harmoniser notre calendrier, celui du Stade français et celui du PSG. »

À noter que la LFP et la LNR (la Ligue de rugby) ont déjà adressé un courrier à la préfecture de police, anticipant déjà les futures problématiques. Pour autant, ce déménagement n’aurait rien de définitif : « Si on va à Jean-Bouin, c’est en ayant toujours la perspective de revenir à Charléty, avec un réaménagement, en respectant les contraintes du Paris Université Club, le club résidant », a-t-il précisé.

Jürgen Klopp n’attend que ça.

Julie Dufour annonce son départ du Paris FC