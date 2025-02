Lorenzo Lucca vole un penalty à Florian Thauvin, son coach le sort juste après

Absolument lunaire.

L’Udinese s’est imposée sur le terrain de Lecce (0-1), ce vendredi en ouverture de la 26e journée de Serie A. Le seul but du match a été inscrit sur un penalty qui a fait énormément causer. Tireur attitré des Zebrette, Florian Thauvin a vu son coéquipier Lorenzo Lucca se saisir du ballon, refusant catégoriquement de laisser quiconque le poser sur le point blanc à sa place. Ses partenaires ont eu beau le sermonner, l’arbitre lui a même adressé un carton jaune pour perte de temps, rien n’y a fait. L’attaquant italien a fini par exécuter la sentence, envoyant le ballon sous la transversale de Wladimiro Falcone.

Le numéro 17 frioulan a ensuite célébré son but tout seul, aucun de ses coéquipiers ne prenant la peine de venir le féliciter. Quoi qu’il en soit, ce cinéma n’a pas du tout plu à Kosta Runjaić. L’entraîneur des Bianconeri a en effet décidé de faire sortir Lucca dans la foulée, avant même la mi-temps (36e). Et on ne peut pas dire que la poignée de mains entre les deux hommes ait été très chaleureuse.

Si les entraîneurs du PSG avaient géré chaque « penaltygate » de cette manière, ça aurait fait sacrément jaser.

