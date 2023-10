Pronostic Udinese Lecce : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Udinese et Lecce dos à dos

Présente depuis de nombreuses saisons dans l’élite du football italien, l’Udinese souffre dans cette entame de Serie A. En effet, le club frioulan occupe une décevante 17e place au classement avec 1 seul point d’avance sur Empoli, premier relégable. Les partenaires de Flo Thauvin ont pour particularité de ne pas avoir encore remporté un match. L’Udinese limite souvent la casse puisqu’elle a signé 5 matchs nuls en 8 rencontres. Avec seulement 4 buts inscrits, la faiblesse des Frioulans vient de son attaque où le départ de Beto à Everton, et celui du latéral offensif Udogie à Tottenham n’ont pas été compensé. Ajoutons que le feu-follet Delofeu est toujours sur le flanc. Dans son stade, l’Udinese a partagé les points avec Frosinone et le Genoa mais s’est incliné contre la Juve et la Fiorentina.

Lecce a fait le job l’an passé pour son retour en Serie A en obtenant assez tranquillement son maintien. Partis pied au plancher, les hommes de D’Aversa ont commencé avec 5 journées sans la moindre défaite (3 succès et 2 nuls). Ensuite, Lecce s’est incliné contre la Juventus et le Napoli, deux grosses écuries italiennes. Lors de la dernière journée, les Loups se sont repris en tenant tête à Sassuolo (1-1). Avec 4 buts inscrits, Krstovic est important dans les résultats de son équipe. Le Monténégrin est notamment épaulé par l’ancien Bordelais Rémi Oudin. Cette affiche entre deux équipes marquant assez peu (9 buts pour Lecce, 4 seulement pour l’Udinese) pourrait se terminer sur un match nul, comme lors du dernier match de Lecce, et des deux derniers de l’Udinese.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

