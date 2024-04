Pronostic Lyon Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco enchaine face à Lyon

L’Olympique Lyonnais affiche un visage totalement différent en 2024 puisque de relégable en 2023, le club rhodanien est remonté à la 9e place avec 5 points de retard sur une place européenne. De plus, la formation du Rhône disputera la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain pour le dernier match de la saison. Avant cela, les hommes de Pierre Sage vont jeter leurs dernières forces pour réaliser une incroyable remontada et accrocher une place européenne. Pour atteindre cet objectif, l’OL doit remporter tous ses matchs à commencer par cette réception de Monaco. Le week-end dernier, la formation lyonnaise a connu un coup d’arrêt en subissant un cuisant revers face au PSG (4-1) au Parc des Princes. Cette piqure de rappel peut avoir été bénéfique pour l’OL à l’orée d’affronter une équipe de Monaco qui veut conforter sa 2e place. Pour affronter l’ASM, Sage devrait évidemment s’appuyer sur les Nuamah, Lacazette, Benrahma ou Matic.

De son côté, l’AS Monaco vient de réaliser une superbe semaine. En effet, le club de la Principauté a parfaitement négocié deux rendez-vous face à 2 adversaires directs pour le podium, à savoir Brest (0-2) et contre Lille (1-0) en milieu de semaine. Les Monégasques sont invaincus lors des 8 dernières journées avec un bilan de 6 victoires et 2 nuls. A la faveur de cette très bonne dynamique, l’ASM est remontée à la seconde place avec 5 points de plus que son 1er poursuivant, Brest. Pour ce déplacement à Lyon, Adi Hutter ne pourra pas compter sur quelques éléments puisque Golovin est indisponible pour le reste de la saison tandis que Ben Seghir et Singo sont suspendus. Au rayon des bonnes nouvelles, Embolo a récemment rejoué tandis que l’excellent Caio Henrique était dans le groupe pour la réception de Lille. Sur une bonne dynamique, Monaco pourrait s’appuyer sur sa solidité pour s’imposer au Groupama Stadium et faire un grand pas vers la Ligue des Champions.

