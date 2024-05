La danse de Carlo Ancelotti pour célébrer le titre du Real Madrid

Le sourcil n’est plus froncé.

Le Real Madrid a validé son titre de champion d’Espagne samedi en dominant Cadix, avant de voir le Barça chuter à Gérone. De quoi déclencher de belles scènes de joie dans le vestiaire merengue. Toujours prompt à fêter comme il se doit les sacres des siens, Carlo Ancelotti s’est illustré avec une danse pour le moins extatique, entouré de plusieurs joueurs.

Carlo Ancelotti is the best 🤣🕺 pic.twitter.com/knWpkFk88t

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 4, 2024