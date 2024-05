Et si le Real Madrid gagnait sa 15e Ligue des champions grâce à un jeune Portoricain ?

Pas qualifié pour la Ligue des champions… mais appelé pour la Ligue des champions.

L’histoire de Jeremy De León est cocasse. Vous ne le connaissez sûrement pas, et c’est plutôt normal. Le jeune joueur portoricain évolue avec la réserve du Real Madrid et n’est logiquement pas qualifié pour disputer la C1. L’Équipe souligne cependant que cet inconnu de 20 ans a pris part aux déplacements à Manchester et Madrid lors des tours précédents, Carlo Ancelotti ayant à chaque fois décidé de l’emmener avec le groupe.

De León a-t-il joué un rôle, dans l’ombre, dans les qualifications madrilènes ? Serait-il le nouveau talisman de la Maison Blanche ? « Ce n’est pas par superstition.Quand on s’entraîne, on a besoin de 20 joueurs et nous étions 19 sans lui, expliquait de manière très rationnelle Ancelotti au début du mois de mai. J’ai parlé avec Raul(coach de la réserve, avec qui De Leon vient de marquer son premier but)et il travaille bien, est très sérieux. C’est un jeune qui a beaucoup de qualités. »

Il ne faudra quand même pas oublier de lui prendre son billet pour Wembley.