La foudre a frappé, la VAR aussi.

Le Danemark n’est pas sorti vainqueur d’une nuit marquée par des conditions météorologiques dantesques à Dortmund ce samedi, face à l’Allemagne (2-0). Mais la Mannschaft a tremblé, lorsque Joachim Andersen a poussé le ballon au fond des filets, avant d’être rattrapé par la VAR pour un hors-jeu au préalable, pour quelques centimètres seulement. Ce qui a eu le don d’agacer Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, après la partie : « Nous avons été sous pression pendant les quinze premières minutes, on était en mode survie. Après, cela a été plus équilibré, mais ce match a été décidé par deux décisions de la VAR (le hors-jeu, donc, et le penalty sifflé pour l’Allemagne ensuite, pour une main dans la surface, NDLR). Sur notre but, cela se joue à un centimètre, j’ai la photo, ce n’est pas comme ça qu’on doit utiliser la VAR. »

« Et moins d’une minute plus tard, il y a ce penalty accordé à l’Allemagne. Je n’en peux plus de ces décisions ridicules sur les mains. On ne peut pas demander à nos défenseurs de courir sans utiliser leurs bras quand même. Dans cette situation, il n’y a rien d’anormal, il saute et il se prend le ballon dans le bras. Je parle rarement de l’arbitrage, mais là, cela a clairement décidé le cours du match. C’est frustrant, très frustrant pour mon équipe. Si on avait mené 1-0, cela aurait tout changé. Le foot, ça ne devrait pas être ça », a poursuivi Hjulmand, qui mettra certainement du temps à se remettre de ce qu’il a vécu.

Qui de Hjulmand ou de Spalletti a passé la pire nuit ? Bonne question.

Havertz laisse passer l’orage