D1 (F) : L’OL remet une claque à Saint-Étienne dans le derby

Saint-Étienne 0-5 Lyon

Buts : Le Sommer (9e), Hegerberg (36e), Däbritz (45e+2), Gilles (51e), Dumornay (74e) pour l’OL

L’OL continue de dominer la Première Ligue.

Invaincue depuis le début de la saison, la formation de Joe Montemurro a mis une claque à Saint-Étienne dans le derby à Geoffroy-Guichard (5-0) pour le compte de la dix-huitième journée. Presque un bon résultat pour les joueuses locales qui en avaient pris… 11 lors du match aller à Lyon et qui ne jouent pas dans la même cour. C’est Eugénie Le Sommer qui a rapidement ouvert la marque, avant d’être imitée par Ada Hegerberg puis par Sara Däbritz juste avant la pause. Au retour des vestiaires, la Canadienne Vanessa Gilles a alourdi la marque d’un coup de casque, puis Melchie Dumornay a conclu d’un beau tir enroulé une action collective démarrée sur une touche pour signer la fin de la récré.

Au classement, l’OL compte dix points d’avance sur le PSG et onze sur le PFC, vainqueur de Strasbourg (3-1) ce samedi. Derrière ce trio de tête, on retrouve Dijon et Fleury, qui l’ont respectivement emporté au Havre (2-0) et à Reims (1-0).

Non, l’hégémonie de l’OL n’est pas près d’être interrompue !

