Luciano Spalletti assume tout... ou presque

L’Italie ne va pas bien, et elle l’a montré en huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Éliminée fort logiquement par la Suisse, la Squadra Azzurra n’a pas montré grand-chose lors du tournoi. Et son sélectionneur n’a pas dit le contraire en conférence de presse, semblant dans un premier temps assumer les résultats décevants de son équipe. « Les joueurs, je les ai choisis, et c’est donc ma responsabilité. Je ne suis pas content de notre match, je ne suis pas content du match contre l’Espagne. Je suis satisfait partiellement des deux autres matchs, mais on a été en dessous de notre niveau et nous n’avons pas réussi à maintenir un bon niveau d’intensité, a ainsi affirmé Luciano Spalletti. Il faut d’autres choix, il faut des joueurs qui ont des jambes. On a vu dans les courses qu’on était en difficulté dans certains duels, et cela fait la différence. Je ne donne tort à personne et je ne mets la faute sur personne, c’est ma responsabilité. »

Mais l’entraîneur a également atténué ces propos, mettant en avant quelques circonstances atténuantes : « C’est peut-être à cause de la manière dont s’est terminé notre championnat, j’ai aussi probablement besoin de plus de temps. Ensuite, on a eu des blessés sur qui je comptais… S’il y a des jeunes qui ont le potentiel, je suis le premier à leur donner une place. Je dois changer quelque chose, c’est sûr. Mais ce n’est pas un résultat aussi scandaleux que ce qui va être présenté, non. On a perdu les ballons, parce qu’on n’a pas été adroit dans les sorties de balle. On peut jouer dans n’importe quel système, mais tout devient difficile si le rythme est celui-ci. Il faut changer quelque chose, je serai contraint de le faire. J’ai essayé de prendre en considération certaines choses, je suis obligé d’essayer autre chose. »

Alors, partiellement ou totalement sa faute ?

