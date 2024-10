Pronostic Suisse Danemark : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Le Danemark devance encore la Suisse ?

Période compliquée pour la Suisse après un Euro pourtant très convaincant. Sortie de la poule sans la moindre défaite, et notamment un nul contre l’Allemagne, elle a passé les huitièmes contre l’Italie mais tombera en quarts contre l’Angleterre après une séance de tirs aux buts. Depuis, c’est la descente aux enfers avec 3 défaites de suite, 8 buts encaissés pour un seul inscrit dans cette Ligue des nations, contre le Danemark (2-0) à l’aller, l’Espagne (1-4) et la Serbie lors de cette trêve (2-0). Pourtant, on retrouve de bons joueurs de grands clubs, à l’image d’Embolo (Monaco), Xhaka (Levekusen) ou encore Akanji (City), mais cela ne semble pas suffire et cela pourrait de nouveau poser des problèmes pour cette rencontre. Il y a tout de même des absents ce soir, avec notamment Widmer (suspendu), Zakaria ou Vargas (blessés).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

Les Danois ont eux aussi fini invaincus lors de la phase de poules de l’Euro, mais avec 3 matchs nuls. Ils ont ensuite été éliminés par l’Allemagne en huitièmes de manière assez logique. C’est pour le moment du très bon dans cette Ligue des nations, avec deux succès contre la Suisse à l’aller (2-0) et la Serbie (2-0), et une défaite étriquée contre l’Espagne durant cette trêve (1-0), ce qui les place 2e justement derrière la Roja. Pas mal de bons joueurs offensifs étaient sur le banc contre l’Espagne, notamment Wind, Skov Olsen et Hojlund (7 buts en 19 sél), qui pourraient bien débuter ce soir eux qui sont habituellement titulaires. Dans le 11 de départ, on retrouvait évidemment Eriksen, mais aussi des garçons intéressants comme Hojbjerg (OM), Dolberg, ancien joueur de Ligue 1, ou Gronbaek qui y joue actuellement du côté de Rennes. L’équipe est plutôt homogène et son état de forme nous laisse penser que la victoire est encore jouable face à des Suisses en perte de rythme.

► Le pari « Victoire Danemark » est coté à 3,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 340€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Hojlund buteur » est coté à 3,60 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 360€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Suisse – Danemark

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Suisse – Danemark sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Suisse – Danemark avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Suisse Danemark encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Danemark Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations