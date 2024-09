Pronostic Danemark Suisse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

Un Danemark – Suisse à buts ?

Présents tous deux lors de l’Euro 2024 en Allemagne, le Danemark et la Suisse se retrouvent dans cette nouvelle édition de la Ligue des nations. La sélection danoise avait pour particularité d’avoir signé 3 matchs nuls lors des matchs de poule de l’Euro, face à la Slovénie, à l’Angleterre et contre la Serbie. Qualifié pour les 8es de finale, le Danemark s’est ensuite incliné face au pays hôte, l’Allemagne (2-0) en offrant une belle résistance. L’objectif des Danois est de se qualifier pour la prochaine Coupe du monde et de briller dans cette Ligue des nations où elle fera face à la Suisse, à la Serbie et au champion d’Europe, l’Espagne. Sélectionneur du Danemark, Hjulmand a quitté son poste après l’Euro et est pour le moment remplacé par Lars Knudsen. Pour ce rendez-vous, le sélectionneur temporaire ne peut pas compter sur Kjær qui a pris sa retraite internationale, comme Delaney, et fait également face aux absences pour blessure de Hojlund, Mæhle et Christensen. En revanche, Schmeichel, Andersen, Eriksen, Poulsen et Højbjerg seront bien de cette opposition.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, la Suisse est une nation très régulière lors des dix dernières années. Toujours présente dans les phases finales des grandes compétitions, la Nati parvient à se qualifier régulièrement pour les matchs à élimination directe. Ce fut une nouvelle fois le cas en Allemagne, où les Helvètes se sont hissés en quarts de finale face à l’Angleterre, seulement battu lors des tirs au but (1-1 à la fin de la prolongation). Sur le plan du jeu, la Suisse avait montré de très bonnes choses avec Ndoye, Embolo, Xhaka, Aebischer ou Rieder. En forme avec Monaco (buteur ce week-end), Zakaria était en revanche arrivé blessé et n’avait pu jouer que 23 minutes en 8e. Il est annoncé bien présent pour ce rassemblement. À l’instar du Danemark, des cadres suisses ont pris leur retraite internationale à l’image du portier Sommer, du défenseur Schar et de l’ailier Shaqiri. Au vu des très bons matchs à buts de la Nati à l’Euro, cette opposition entre Danois et Suisses pourrait nous offrir une rencontre très agréable avec des buts de chaque côté.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,78 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 178€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Victoire Suisse ou match nul » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Danemark – Suisse

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Danemark – Suisse sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Danemark – Suisse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Danemark Suisse encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L’équipe type de l’Euro 2024