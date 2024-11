L'Espagne poursuit sa série d'invincibilité contre le Danemark

Sans Yamal, tranquilo quand même.

Leur dernière défaite remonte à mars, un amical contre la Colombie. Depuis, deux matchs nuls et treize victoires. La dernière en date contre le Danemark, qui officialise leur qualification pour les quarts de finale de Ligue des Nations. L’Espagne de Luis de la Fuente continue de dérouler. Le Danemark, à domicile, en a fait les frais ce vendredi soir (1-2). Même sans Lamine Yamal (et toujours Rodri), le capitaine Mikel Oyarzabal a d’abord été à la conclusion d’une magnifique combinaison, du genre de celles qui rappellent que le football est fluide et joli (0-1, 15e). Ayoze Pérez a ensuite doublé la mise, splendidement servi par Dani Olmo (0-2, 58e). Puis le vainqueur de l’Euro s’est fait peur. Pour briser sa série d’invincibilité de 34 matchs avec la Roja, Fabián Ruiz n’aurait pas mieux faire. Le milieu de terrain du PSG s’est mis à son niveau de club en ratant totalement sa passe en retrait pour David Raya, ce qui a profité à Gustav Isaksen (2-1, 84e). Le Parken aurait pu chavirer sur la balle flottante d’Andreas Skov Olsen, dans le temps additionnel.

👏🏼 GRACIAS por estar ahí 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘, afición. Merecéis todos los aplausos del mundo.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/iB5a6cxzvs — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 15, 2024

Dans l’autre match du groupe, Serbie et Suisse se sont quittés sans vainqueur (1-1). La Suisse dit au revoir à la poule A de Ligue des Nations. Au sifflet, Clément Turpin aurait pu rougir sa biscotte sur Aleksa Terzic, qui a levé un peu trop haut sa semelle. Il a ressorti le sifflet pour légiférer sur l’ancien nantais Eray Cömert, fautif sur Alexsandar Mitrović. Pénalty manqué pour le goleador de la Saudi Pro League (55e). Zeki Amdouni a ensuite ouvert le score pour les Suisses d’une belle frappe (1-0, 78e). Mais la Nati n’a pas gagné depuis six matchs à cause de la contre-attaque d’Aleksa Terzić (1-1, 88e).

Danemark 1- 2 Espagne

Buts : Isaksen (84e) pour les Danois // Oyarzabal (15e) et Pérez (58e) pour la Roja

Suisse 1 – 1 Serbie

Buts : Amdouni (78e) pour la Nati // Terzić (88e) pour la Serbie.

