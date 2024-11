L’Espagne bat la Suisse sur le fil, le Danemark en quarts à la place de la Serbie

Ligue des champions, JO, Euro, Ligue des nations : la Roja est bien partie pour faire le Grand Chelem.

Ce lundi, l’Espagne a arraché la victoire face à la Suisse en toute fin de rencontre dans un match entre deux équipes profondément remaniées (3-2). Grâce à ces trois points, la Roja boucle la phase de groupes de Ligue des nations avec 16 points sur 18 et la première place. Les Suisses avaient pourtant été capables de revenir à deux reprises au score à Tenerife : Joel Monteiro (63e) et Andi Zeqiri (85e, sur penalty) ont tour à tour répondu aux buts de Yeremi Pino (32e, sur penalty) et Bryan Gil (68e). Le troisième penalty du match obtenu et transformé par Bryan Zaragoza dans le temps additionnel (90e+3) était toutefois trop tardif pour espérer recoller une nouvelle fois. La Nati était toutefois condamnée à la dernière place et à la relégation vers la Ligue B, elle qui n’a pris que 2 petits points au cours des six rencontres du groupe.

Le véritable match enjeu du groupe avait lieu à Leskovac entre la Serbie et le Danemark. Les deux équipes avaient déjà livré un match décisif pour une qualification il y a quelques mois lors de la phase de poules de l’Euro 2024. Mais comme lors de cette confrontation, aucune des deux équipes n’est parvenue à trouver le chemin des filets (0-0). Avec 8 points, les Danois terminent ainsi à la deuxième place du groupe et sont qualifiés pour les quarts de finale, tandis que les Serbes, troisièmes avec 6 unités, devront jouer leur survie dans la Ligue A lors des barrages.

On est prêt à parier beaucoup qu’un France-Danemark en quarts accoucherait d’un vieux 0-0.

Ligue A – Groupe D

Espagne 16 pts Danemark 8 pts Serbie 6 pts Suisse 2 pts

