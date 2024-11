Andrés Iniesta prend les rênes d’un club de deuxième division danoise

Les footballeurs continuent leur partie de Monopoly géante.

Retraité des terrains depuis quelques semaines, Andrés Iniesta ne compte pas quitter la sphère du football de sitôt : alors qu’il projette de passer prochainement ses diplômes d’entraineur, le champion du monde 2010 vient de devenir actionnaire majoritaire du FC Helsingør, club de deuxième division au Danemark, comme il l’a confirmé à la télévision locale ce jeudi.

Au stade dès vendredi

Le montage financier implique l’achat par sa société Never Say Never d’une participation majoritaire dans le club, une opération réalisée conjointement avec Stoneweg, société d’investissement immobilier suisse. Selon plusieurs médias locaux, Iniesta devrait être présent dans les tribunes du modeste Helsingør Stadium pour la rencontre face à Ishöj IF ce vendredi.

La promesse d’une sacrée soirée de foot.

