Iniesta et Krkić vont devenir propriétaires d'un club européen

Crise de la quarantaine

Le champion du monde 2010 Andrés Iniesta n’a pas encore annoncé la fin de sa carrière, mais il prépare déjà l’après. À 39 ans, celui qui joue en première division aux Émirats arabes unis va devenir propriétaire du FC Helsingør. D’après le média Tipsbladet, la société NSN (Never Say Never) co-fondé par l’ancien Barcelonais, et dans laquelle Bojan Krkić est également associé, va racheter 85% des parts du club danois contre une somme estimée à deux millions d’euros.

Actuellement dernier du championnat de deuxième division au Danemark, le FC Helsingør file tout droit vers la relégation à l’échelon inférieur et se retrouve touché par une crise économique. Les deux anciens du Barça pourraient-ils être le sauveurs du club ? L’hebdomadaire précise tout de même que l’implication d’Iniesta devrait être minime, étant donné que ce dernier est encore sous contrat avec le Emirates Cultural Sport Club jusqu’en juin 2024.

Tant qu’il ne finit pas comme Gérard Piqué.

