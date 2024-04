Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel se la jouent visionnaires et s’envoient des fleurs

Ont-ils une boule de cristal que l’on ne connaît pas ?

Opposés sur les bancs de Bundesliga quand l’un entraînait le Bayern et que l’autre était le technicien du Borussia Dortmund, Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel croiseront à nouveau le fer mardi soir et mercredi 8, en demi-finales de Ligue des champions. Cette fois-ci, l’Italien est aux manettes du Real, tandis que l’Allemand a pris les rênes du Bayern à son tour. Présent devant la presse en début d’après-midi, le vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea a pris goût à faire des prédictions. Et selon lui, Serge Gnabry, blessé depuis le 9 avril et le match aller contre Arsenal, sera buteur face au Real. « Serge Gnabry va marquer demain. Ça va arriver. Je ne sais pas comment je le sais, mais ça va arriver », a-t-il pronostiqué, tandis que son homologue italien, sans trop se mouiller, a préféré mettre une pièce sur son attaquant, Vinícius. « Et bien, je peux dire que Vinícius a plus de chances de marquer que Mendy ! »

Si le Mister a par ailleurs annoncé qu’Aurélien Tchouaméni, suspendu au retour contre City, commencera la rencontre de mardi comme titulaire, les deux entraîneurs ont surtout souhaité se faire des compliments. Du haut de ses 64 ans, Carlo Ancelotti fait partie des meubles en Europe, et il se pose en tant que tel lorsqu’il parle de l’Allemand. « Tuchel est un grand et jeune manager. Un niveau tactique incroyable, un grand professionnel. J’ai tellement de respect pour lui » s’est-il fendu, alors que Tuchel a quant à lui considéré qu’il allait affronter une légende vivante, rien de moins. « Ce que Carlo a accompli pour le football en tant que joueur et entraîneur est immense. C’est une légende. Mais il reste si poli et terre à terre. C’est extraordinaire. » On ne sait pas si les tacticiens sont devins, mais des grands manitous, c’est certain, chacun des deux entraîneurs ayant entraîné trois des quatre équipes qui composent le dernier carré de cette édition de Ligue des champions.

Et est-ce que Tuchel connaît aussi le nom de son remplaçant ?