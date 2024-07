Le calcul de l’indice UEFA change pour la saison 2024-2025

C’est 100% clair.

Avec le changement de formule de la Ligue des champions pour la saison 2024-2025, le système de calculs de l’indice UEFA change également, décrypte L’Équipe ce mardi. Le comptage demeure un cumul des résultats de chaque club en coupe d’Europe sur les cinq dernières saisons divisé par le nombre de clubs qualifiés, et les résultats restent répartis de la manière suivante : deux points la victoire, un le match nul, zéro la défaite. Ces points sont divisés par deux pendant les tours préliminaires.

Ranking UEFA 2024 – 2025: 1️⃣ England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 85,732 2️⃣ Italia 🇮🇹 75,356 3️⃣ España 🇪🇸 70,561 4️⃣ Germany 🇩🇪 67,91 5️⃣ France 🇫🇷 55,165 6️⃣ Netherlands 🇳🇱 51,9 7️⃣ Portugal 🇵🇹 46,016 8️⃣ Belgium 🇧🇪 41,2 9️⃣ Turkey 🇹🇷 33,6 🔟 Czech Republic 🇨🇿 33,55 — Ranking UEFA (@rankinguefa) June 2, 2024

La différence provient de la fin des phases de groupes dans les nouvelles formules des coupes d’Europe. Elle implique que les points récompensant le classement à la fin des poules ne sont plus distribués. Ils sont remplacés par des bonifications en fonction de la place dans le classement final : douze points pour le premier de Ligue des champions, six pour le premier d’Europa League, avec un système décroissant en fonction du classement. Par exemple si Brest termine parmi les équipes les moins bien classées en Ligue des champions, il empochera quand même six points pour la France. Lors de la phase à élimination directe, plus de points seront distribués en Ligue Europa Conférence, et chaque tour atteint distribuera respectivement 1,5 point en C1, 1 en C3 et 0,5 en C4.

Pas de soucis pour les clubs français, qui pourront aisément continuer à ne pas jouer la Ligue Europa.

