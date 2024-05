La soirée surnaturelle du supporter du Real qui ne voit jamais les remontadas

Irréductible.

Le Real Madrid a fait honneur à sa réputation en renversant le Bayern mercredi soir en demi-finale retour de Ligue des champions (2-1). Un énième retournement de situation, comme la Casa Blanca en a tellement connus, notamment en 2021-2022. Un supporter merengue, croisé par El Chiringuito aux abords d’un bar, s’est pourtant détourné du match avant le coup de sifflet final, et n’a donc pas vu le but victorieux de Joselu… Ce qui n’était pas une première.

💣 Va a ser lo MÁS VIRAL. 🔙 Este hombre dejó de ver el MADRID-CITY justo ANTES de la REMONTADA… 😱 ¡Y le vuelve a pasar lo MISMO contra el BAYERN delante de nuestra cámara! pic.twitter.com/255yuU7bOK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2024

Le bonhomme a explosé de joie en entendant le stade célébrer le doublé du supersub espagnol (88e, 90e+1). Et visiblement, cet aficionado porte bonheur à son équipe quand il quitte le Real des yeux… puisqu’il avait déjà vécu ce scénario il y a deux ans contre Manchester City ! « J’avais quitté le stade et on avait marqué deux buts coup sur coup. J’étais en train de parler avec ma femme, et on avait marqué le deuxième but », explique-t-il, incrédule, à la caméra. Résultat : le Real a acté une nouvelle remontada mercredi soir pendant que ce supporter était à l’extérieur du stade, toujours en train de discuter au téléphone avec sa compagne.

Comment ne pas croire à la sorcellerie après ça ?