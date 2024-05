Raphaël Varane quitte Manchester United

C’est fini pour Rapha.

Après trois ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane fait ses adieux à Manchester United. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le joueur de 31 ans a annoncé qu’il quitterait les Red Devils à l’issue de son contrat, qui arrive à échéance en juin prochain. « Je suis tombé amoureux du club, de ses supporters. Il faut jouer à United pour comprendre ce que cela représente. Manchester sera toujours un endroit unique à mes yeux, a déclaré le champion du monde. Je vous verrai à Old Trafford pour vous dire au revoir lors du dernier match à domicile de la saison. »

Thank you for everything, @ManUtd ❤️ pic.twitter.com/4nwJxk4ddf

— Raphaël Varane (@raphaelvarane) May 14, 2024