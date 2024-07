Arsenal va s’offrir un défenseur central italien

Le regen d’Alessandro Nesta ?

Selon Fabrizio Romano, le transfert de Riccardo Calafiori à Arsenal est entré dans la dernière ligne droite. Le défenseur central de Bologne (22 ans) serait déjà tombé d’accord avec les Gunners, pour un contrat allant jusqu’en juin 2029. L’officialisation devrait tomber dans les prochaines heures.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal are now close to reach total agreement with Bologna for Riccardo Calafiori!

Positive talks took place behind the scenes with player’s agent Alessandro Lucci on it.#AFC now confident to get it done.

Personal terms remain agreed, deal until June 2029. pic.twitter.com/sSrZZYnOga

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024