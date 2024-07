Belgique-Israël se déroulera bel et bien en Hongrie

Un match à domicile pour Israël, CQFD.

Comme attendu, la rencontre de Ligue des nations entre la Belgique et Israël se disputera loin du Plat Pays, début septembre. N’ayant pas trouvé de ville d’accord pour accueillir la délégation israélienne, en raison du contexte politique et du risque élevé de manifestations violentes, la Fédération belge a dû se rabattre sur le Nagyerdei Stadion de… Debrecen. En Hongrie donc et à huis clos, alors que la Pancho Aréna de Felcsút semblait pourtant tenir la corde.

Our home game against Israel on September 6 will be played behind closed doors in Debrecen, Hungary. 🏟️ pic.twitter.com/4poJAKfAQW

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 19, 2024